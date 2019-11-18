В Вологде в заброшенном доме обнаружили тело 25-летнего бродяги

18 Нояб. 17:30 2019-11-18T17:30:48+03:00

Пока следователи выясняют обстоятельства его смерти

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В Вологде в минувшую субботу специалисты обнаружили тело 25-летнего мужчины в заброшенном доме №7 на улице Гоголя. О местонахождении трупа сообщил знакомый умершего. Следователи СКР выясняют при каких обстоятельствах погиб молодой парень.

По данным полиции, погибший злоупотреблял алкогольными напитками и бродяжничал. На данный момент, оперативники не выявили следов насилия на месте происшествия. Назначена судмедэкспертиза для установки причины смерти мужчины, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU