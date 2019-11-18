2019-11-18T12:40:05+03:00
Здоровье

На Вологодчине выбрали трех лучших медиков

Трое медиков получили награды конкурса "Народный доктор"
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Фото: Вести.рфФото: Вести.рф
Изменить размер текста:

В Вологодской области подвели итоги конкурса "Народный доктор". Вологжане голосовали в течение месяца за любимых работников больниц и поликлиник. Необходимо было заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. Всего 20 000 человек отдали свои голоса.

Конкурс проходил в трех номинациях. «Народным врачом» признана терапевт Вологодского госпиталя для ветеранов войн Людмила Коваль. «Народным фельдшером» стала Ольга Нифанова, которая работает в областной офтальмологической больнице. «Народной медицинской сестрой» назначили вологжанку Нину Чудинову.

Конкурс на Вологодчине проходит каждый год, таким образом выявляются пользующиеся доверием у пациентов медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде сожгли новый кроссовер за 1,5 миллиона рублей
Почти 1,5 миллиарда рублей должны предприятия области за газ
В Белозерске ребенок терроризирует учеников школы
В Череповце машина на скорости влетела в забор
В Вологде отремонтировали разваливающийся Горбатый мост
В Петербурге скончалась бывший декан вологодского филфака Маргарита Вавилова
В Вологде осветили еще 19 улиц
Вологжанам улучшат водопроводную воду
Вологде не вернут чугунные ограждения
Полицейские просят помочь найти водителя, который сбил девушку в Череповце
Прокуратура обязала убрать две свалки под Череповцом
На месте ЧС в Белозерске бурильная машина ликвидаторов вышла из строя
Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей
Бывший военкомат Вологды начали реконструировать