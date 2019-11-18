На Вологодчине выбрали трех лучших медиков

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-18T12:40:05+03:00

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В Вологодской области подвели итоги конкурса "Народный доктор". Вологжане голосовали в течение месяца за любимых работников больниц и поликлиник. Необходимо было заполнить анкету и опустить ее в специальный ящик. Всего 20 000 человек отдали свои голоса.

Конкурс проходил в трех номинациях. «Народным врачом» признана терапевт Вологодского госпиталя для ветеранов войн Людмила Коваль. «Народным фельдшером» стала Ольга Нифанова, которая работает в областной офтальмологической больнице. «Народной медицинской сестрой» назначили вологжанку Нину Чудинову.

Конкурс на Вологодчине проходит каждый год, таким образом выявляются пользующиеся доверием у пациентов медики.

ИСТОЧНИК KP.RU