В Вологде сожгли новый кроссовер за 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-18T11:10:29+03:00

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В областной столице неизвестные сожгли дорогой кроссовер. Пожар произошел в 3:33 у дома 12 по улице Гагарина. Как сообщает ГУ МЧС по ВО, «Мазда CX-5» 2017 года выпуска получила повреждения моторного отсека, салона и покрытия. Пожарным удалось добраться до места ЧП за 2 минуты и потушить еще за 3. Участвовали 2 единицы техники и 6 пожарных.

Пострадавших нет. Общая площадь пожара — 2 квадратных метра. Причиной называют поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU