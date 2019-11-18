В Белозерске ребенок терроризирует учеников школы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-18T10:47:24+03:00

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Дети в одной из школ Белозерска страдают от агрессивного поведения мальчика. Он уже однажды напал на третьеклашку прямо на уроке - ткнул ручкой в глаз. Ребенка пришлось отправить на обследование в областную офтальмологическую больницу, где ему сделали срочную операцию, была вероятность, что зрение может не вернуться. Теперь у него ограничение на занятия физкультурой, пока рассасываются швы. После возвращения пострадавшего в школу, агрессивный мальчишка его задевал, а потом кинул ему в ногу палку. Несчастного школьника оставили лечиться амбулаторно.

В группе Белозерска ВКонтакте сообщили о неадекватном поведении школьника. Оказалось, что его мама работает там же учительницей. Администрация учебного заведения не комментирует произошедшее. Агрессор продолжает свое образование на прежнем месте.

По запросу родственников 11 ноября в Белозерск посетила Уполномоченная при Губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова, которая не встретилась ни с родителями, ни с мальчиком. Была ли проведена какая-то работа по защите ребенка - не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU