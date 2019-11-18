2019-11-18T09:32:06+03:00
Происшествия

В Череповце машина на скорости влетела в забор

Водитель серьезно пострадал, но пожелал остаться на месте ДТП
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vk.com (ДТП Череповца), Евгений ФедосеевФото: vk.com (ДТП Череповца), Евгений ФедосеевФото: vk.com
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В Череповце напротив дома 2 по Северному шоссе машина на скорости вылетела в кювет и врезалась в железный забор. ДТП произошло в минувшую субботу в час дня. Вероятно, 55-летний водитель автомобиля «Опель Мокка» набрал слишком большую скорость и не справился с управлением иномаркой. Мужчина был пристегнут и трезв, что подтвердила химико-токсикологическая экспертиза.

Медики обследовали пострадавшего водителя на месте, у него оказалась закрытая черепно-мозговая травма и гематома лобной части. Он пожелал остаться со своей машиной и не поехал со скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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