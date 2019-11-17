В Вологде отремонтировали разваливающийся Горбатый мост

17 Нояб. 23:02 2019-11-17T23:02:36+03:00

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На этой неделе в Вологде обвалилось асфальтовое покрытие Горбатого моста, который ведет в микрорайон Бывалово. Кроме того, тяжелое ограждение накренилось настолько, что было готово упасть. Вологжане заволновались, в итоге ремонтные работы после непродолжительной экспертизы стартовали 14 ноября.

Подрядчику удалось за двое суток восстановить участок длинной 30 метров. Перила и асфальт теперь в удовлетворительном состоянии. Пришлось ограничивать дорожное движение по мосту на время работ. Специалисты уточнили, что наклон ограждений произошел из-за чрезмерного переувлажнения земли и сползания мостового откоса.

ИСТОЧНИК KP.RU