2019-11-17T13:14:29+03:00
Общество

В Вологде осветили еще 19 улиц

На улицах Вологодчины установили современные светодиодные фонари
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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Еще на 19 улицах было заменено освещение в областной столице по программе «Светлые улицы Вологодчины». Улучшения коснулись улицы Ленинградской - от реки Вологды до проспекта Победы и от улицы Благовещенской до Петина поставили 50 светодиодных светильников, вскоре добавят еще 50. Новое освещение более яркое и энергоэффективное. Мэр Вологды Сергей Воропанов проверил, как идет работа на местах.

Планируется поставить современные лампы на всем протяжении улицы Ленинградской - всего 230 штук. Кроме того, будут построены новые сети наружного освещения в городе. На этот городской проект выделено 48 миллионов рублей из областного бюджета. Список объектов формировался с учетом мнения горожан: совсем неосвещенные участки и улицы с интенсивным движением.

Лампы уже поставлены на улицах: Луговой, Охмыльцевской, Тепенькинской, Баранковской, Копрецовской, Транспортной, Дьяконовской, Молодежной, Петрозаводской, Солодунова, Открытой, Некрасова, Воркутинской, Пригородной, Возрождения, Осановском и Говоровском проездах, Городском Валу и микрорайоне Щеглино. Выполнены строительно-монтажные работы на: улицах Щеглинской и Машиностроительной, Старо-Кириловском шоссе и микрорайоне Ананьино, Старом шоссе. Работы все еще продолжаются на улицах: Псковской, Горького, Трудовой, Строителей, Клубова, Алексинской, Залинейной, в Содемском переулке и на проезде к дому 31а по улице Конева.

На остальные улицы пока заключаются договора с подрядчиками, сообщает пресс-служба администрации Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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