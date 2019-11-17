2019-11-17T12:52:25+03:00
Общество

Вологжанам улучшат водопроводную воду

До 1 декабря должны быть закончены работы для реагентного хозяйства Вологдагорводоканала
Евдокия САХАРОВА
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Вологжане смогут пользоваться улучшенной водопроводной водой - заканчивается ремонт здания реагентного хозяйства МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». «Вологодские коммунальные системы» обещают закончить работы к 1 декабря. Мэр Вологды Сергей Воропанов оценил состояние объекта: произведен наружный и внутренний ремонт, установлено дозирующее оборудование.

С обновленной системой для ввода новых реагентов должно улучшиться качество воды и возможности персонала для изменения ее состава в период паводков. До этого применялись традиционные технологии и основные реагенты - коагулянт, флоакулянт, хлор для обеззараживания. Теперь добавится углевание - добавление активированного угля для повышения органолептических показателей, и сульфат аммония - он необходим для обеззараживания в трубах.

Запах хлора должен стать незаметнее, т.к. новый реагент будет связывать свободный хлор. Новое оборудование для дозирования реагента практически полностью автоматизированное в отличии от прошлого. На реконструкцию реагентного хозяйства выделено 211 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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