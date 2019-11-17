Вологде не вернут чугунные ограждения

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-17T12:30:21+03:00

Городские власти не собираются возвращать демонтированные в центре областной столицы на улице Мира чугунные ограждения

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Выяснилось, что вологжане не получат назад чугунные заборчики, которые убрали с улицы Мира в Вологде. Напомним, что сначала городские власти утверждали, что просто проведут реставрацию, а пока там будут стоять уродливые леерные ограждения. Оказалось, что возвращать исторический заборчик никто не собирался - он не соответствует ГОСТу Р 52289-2004. В чем именно не соответствует, чиновники из департамента городского хозяйства не уточнили.

Градозащитное движение "Настоящая Вологда" пыталось отстоять элегантную частичку города, в их группе появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят взамен чугунных. Вологжане возмутились уродливой новинке.

Активисты советуют вологжанам написать губернатору - он назначает мэра, который по областной программе меняет центр. Кстати, начальником департамента городского хозяйства назначен Андрей Макаровский - именно он подписал указ о замене ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU