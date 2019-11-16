Полицейские просят помочь найти водителя, который сбил девушку в Череповце
Череповецкое ГИБДД разыскивает неизвестного, управлявшего темно-синим авто
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В Череповце 14 ноября на проспекте Победы у дома №131 водитель на темно-синем автомобиле сбил девушку и скрылся. ДТП произошло в 18:20. 20-летняя пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Очевидцев этого ДТП и людей, имеющих записи с видеорегистратора, которые могут помочь выследить преступника, просят просят обращаться по телефонам: 59-80-40, 57-12-90
ИСТОЧНИК KP.RU