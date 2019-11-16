Прокуратура обязала убрать две свалки под Череповцом

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-16T18:17:38+03:00

За год должны исчезнуть две свалки в сельских поселениях

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Вологодской прокуратуре удалось обязать через суд администрации двух сельских поселений убрать свалки в Череповецком районе. Возле деревни Авдеевской мусор должны убрать до июня, у Еремеево – до сентября.

Свалка у Авдеевской деревни рядом с автодорогой появилась в 2005 году, площадью она в 0,02 га. Ее периодически убирали, но туда все равно постоянно сбрасывают мусор. До 1 сентября ее должна ликвидировать администрация Яргомжского села.

Администрации Абакановского села придется убрать мусор у Еремеево. Решения пока не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU