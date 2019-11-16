2019-11-16T18:06:35+03:00
Происшествия

На месте ЧС в Белозерске бурильная машина ликвидаторов вышла из строя

"Фонтан" заткнуть удалось, но вода все еще сочится
Евдокия САХАРОВА
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В Белозерске сломалась бурильная установка, с помощью которой пытались ликвидировать ЧС. Напомним, что фонтан из незаконно пробуренной скважины начал лить еще в августе - дачница из Ленинградской области пыталась устроить водопровод на своем участке на улице Шукшина. Вода из подземного озера затопила несколько соседних участков, создав угрозу экологической катастрофы во всем городе. Дом пришлось снести, т.к. он начал уходить под землю.

В итоге, специалисты приняли решение пробурить несколько дополнительных скважин, чтобы провести экспертизу, вывести лишнюю воду и затампонировать проблему с помощью полимерной смеси с большим содержанием растительного масла, которая разбухает при контакте с водой.

На днях из строя вышла бурильная машина, что приостановило работы. Сообщают, что технику удалось отремонтировать буквально за сутки. На устранение ЧС в Белозерске потратят от 3 до 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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