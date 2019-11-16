2019-11-16T16:27:11+03:00
Общество

Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей

Его поймали и возбудили уголовное дело
Иван Чухнин
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В Череповце мужчина украл электричества на миллион. Составлен акт об незаконном пользовании электричеством.

Похитителем оказался предприниматель, который организовал в своём гараже цех по изготовлению криптовалюты.

С помощью нескольких компьютеров он по специальному алгоритму создавал так называемые биткоины. На 100 квадратных метрах гаража он создал криптоферму. Сначала он оплачивал потребленную электроэнергию, а затем сократил свои расходы на производство. Для этого он установил специальное устройство, искающее показания счётчика.

Как сообщают Россети "Северо-Запада", специалистами Вологодского филиала было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу прибора учета путем изменения его конструкции. Установлено электронное устройство управляемое дистанционно, с целью искажения фактического значения потребляемой электроэнергии. Материалы по данному факту безучетного потребления электроэнергии направлены в полицию, ведется следствие.

За нарушение закона ему насчитали долг - 928 202 рубля. Кроме того, в отношении жителя Череповца возбуждено уголовное дело. Кстати, наказание по уголовному делу не освобождает "фермера" от уплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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