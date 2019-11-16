Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей
В Череповце мужчина украл электричества на миллион. Составлен акт об незаконном пользовании электричеством.
Похитителем оказался предприниматель, который организовал в своём гараже цех по изготовлению криптовалюты.
С помощью нескольких компьютеров он по специальному алгоритму создавал так называемые биткоины. На 100 квадратных метрах гаража он создал криптоферму. Сначала он оплачивал потребленную электроэнергию, а затем сократил свои расходы на производство. Для этого он установил специальное устройство, искающее показания счётчика.
Как сообщают Россети "Северо-Запада", специалистами Вологодского филиала было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу прибора учета путем изменения его конструкции. Установлено электронное устройство управляемое дистанционно, с целью искажения фактического значения потребляемой электроэнергии. Материалы по данному факту безучетного потребления электроэнергии направлены в полицию, ведется следствие.
За нарушение закона ему насчитали долг - 928 202 рубля. Кроме того, в отношении жителя Череповца возбуждено уголовное дело. Кстати, наказание по уголовному делу не освобождает "фермера" от уплаты долга.
ИСТОЧНИК KP.RU