2019-11-15T16:49:03+03:00
Общество

Бывший военкомат Вологды начали реконструировать

Здание является
Иван Чухнин
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Ремонт начался с фасадов.Ремонт начался с фасадов.Фото: Иван Чухнин
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Здание бывшего военкомата, что на Набережной VI Армии, 125, начали ремонтировать. Бригада ремонтников снимает многоление наслоения - штукатурку и побелку с фасадов кирпичного здания.

Напомним, в свое время город продал здание в частную собственность. Аукцион выиграл Павел Волков, директор ООО "Магистраль". Дом был куплен в борьбе - на него претендовали еще двое участников торгов. Лот ушел за 7 101 000 рублей.

Это двухэтажное нежилое здание - памятник архитектуры XVIII века. Его площадь - 396,8 кв. м, здание является объектом культурного наследия федерального значения. В стоимость входит земельный участок площадью 10,34 соток.

Так как здание является объектом культурного значения, а часть участка, на котором оно расположено, находится в водоохранной зоне, владелец должен соблюдать ряд требований и условий.

Из дома открывается прекрасный вид на реку Вологды. Набережная по обе стороны артерии реконструируется и преображается не без участия той же "Магистрали".

Общественность Вологды надеется, что Павел Волков пойдет по стопам семьи Якимовых, которые с любовью восстанавливают уже третий исторический дом в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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