2019-11-15T15:38:30+03:00
Происшествия

Мастера оштрафовали за падение работника с высоты 8 метров

Иван Чухнин
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В Череповце оштрафовали 47-летнего мастера организации - он не обеспечил безопасные условия труда. Суд назначил штрафа по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следствием и судом установлено, что 19 августа 2019 года при выполнении ремонтных работ мастер не оградил монтажный проем, в него и пал подсобный рабочий. От падения с высоты 8 метров работник остался жив, но получил травму живота, переломы левой руки. Это повлекло тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия подозреваемый выплатил пострадавшему денежную компенсацию. Суд принял решение о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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