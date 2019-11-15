В Соколе человек из иномарки обстрелял автомобиль ГИБДД
Инцидент произошел в Соколе еще 9 ноября. Но только сейчас об этом сообщает ИА «Ранпресс».
Инспекторы ДПС остановили «Тойоту Хайлакс», в которой находился водитель и еше два человека.
В какой-то момент разговора полиции и ехавших в автомобиле прозвучали выстрелы: один из пассажиров "Тойоты" достал травматическое оружие и стал стрелять. В дверцу автомобиля ДПС попали две пули. По данным агентства, один из находившихся в иномарке - рецидивист, судимый по тяжким статьям.
В распоряжении журналистов оказались фото автомобиля со следами пуль, а также видео момента инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU