В Соколе человек из иномарки обстрелял автомобиль ГИБДД

15 Нояб. 14:55 2019-11-15T14:55:09+03:00

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Инцидент произошел в Соколе еще 9 ноября. Но только сейчас об этом сообщает ИА «Ранпресс».

Инспекторы ДПС остановили «Тойоту Хайлакс», в которой находился водитель и еше два человека.

В какой-то момент разговора полиции и ехавших в автомобиле прозвучали выстрелы: один из пассажиров "Тойоты" достал травматическое оружие и стал стрелять. В дверцу автомобиля ДПС попали две пули. По данным агентства, один из находившихся в иномарке - рецидивист, судимый по тяжким статьям.

В распоряжении журналистов оказались фото автомобиля со следами пуль, а также видео момента инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU