В Вологде 15-летний и 19-летний водители не смогли разъехаться на дороге
Пострадала девушка
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Автомобиль под управлением подростка разъезжал по Вологде.
Поездка закончилась ДТП.
Инцидент произошел 14 ноября в 12:20 в Вологде. Как сообщает областное управление ГИБДД, 15-летний подросток отаправился кататься на автомобиле "Лада Гранта".
Он выезжал из двора дома № 23 по улице Ильюшина и врезался в автомобиль "Дэу Нексия", за рулем которого находился 19-летний юноша.
В результате столкновения пострадала девушка - 16-летняя пассажирка автомобиля "Дэу Нексия". Она проходит лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU