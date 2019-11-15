В Вологде 15-летний и 19-летний водители не смогли разъехаться на дороге

15 Нояб. 14:18 2019-11-15T14:18:01+03:00

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Автомобиль под управлением подростка разъезжал по Вологде.

Поездка закончилась ДТП.

Инцидент произошел 14 ноября в 12:20 в Вологде. Как сообщает областное управление ГИБДД, 15-летний подросток отаправился кататься на автомобиле "Лада Гранта".

Он выезжал из двора дома № 23 по улице Ильюшина и врезался в автомобиль "Дэу Нексия", за рулем которого находился 19-летний юноша.

В результате столкновения пострадала девушка - 16-летняя пассажирка автомобиля "Дэу Нексия". Она проходит лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU