2019-11-15T14:09:59+03:00
Происшествия

В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры

Пока следствие сообщает о двух эпизодах
Иван Чухнин
Поделиться:
--Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Два молодых вологжанина убивали пенсионерок и грабили их квартиры.

В одном случае труп нашли далеко от места преступления, во втором был устроен пожар в квартире жертвы. Об этом сообщают областные СУ СК РФ и управление МВД.

10 ноября из своей квартиры на улице Болонина в Вологде пропала 81-летняя женщина. При осмотре квартиры полицейские заподозрили, что женщина была убита. По уликам были установлены подозреваемые - 21-летние безработные.

Оба уже признались в том, что задушили старушку. Вскоре они указали место, где спрятали тело женщины - в 23-х километрах от города в поле около деревни Спас.

Выяснилось, что преступники причастны еще, как минимум, к одному убийству.

В Вологде 6 сентября на улице Дзержинского была убита 80-летняя женщина. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили в квартире пожар.

Из квартир пенсионерок преступники забирали деньги и драгоценности.

В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские просят помочь найти водителя, который сбил девушку в Череповце
Прокуратура обязала убрать две свалки под Череповцом
На месте ЧС в Белозерске бурильная машина ликвидаторов вышла из строя
Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей
Бывший военкомат Вологды начали реконструировать
Мастера оштрафовали за падение работника с высоты 8 метров
В Соколе человек из иномарки обстрелял автомобиль ГИБДД
В Вологде 15-летний и 19-летний водители не смогли разъехаться на дороге
В областную библиотеку можно попасть только с черного хода
В Череповце мать-алиментщица спряталась в углу квартиры от приставов
Череповчанин обманул подростка-инвалида и отобрал у него пенсию
Вологжане побегут по улицам в память о жертвах ДТП
Вологодские студенты приняли общегородское посвящение
Вологодский студент-гармонист заполучил «Трофей мира»
Появилась новая информация о строительстве целлюлозного комбината под Череповцом
Вологодский ансамбль "Гран-При" спел кубиинцам "Коменданте Че Гевара" по-испански
Банда школьников с пистолетом грабила детей
Четыре человека постадали в лобовом столкновении на трассе Сокол-Харовск-Вожега
В одном из городов Вологодчины волки загрызли собаку на глазах хозяев
В Вологде погиб 17-летний мальчик
В Череповце на Северной автодороге столкнулись лоб в лоб иномарки
Полиция Вологодчины презентовала Деду Морозу ёлку из погон
Череповецкий зумер украл в магазине алкоголь, кофе, шоколад и колбасу
На Вологодчине запустили свой портал службы занятости