15 Нояб. 13:35 2019-11-15T14:09:59+03:00

Пока следствие сообщает о двух эпизодах

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Два молодых вологжанина убивали пенсионерок и грабили их квартиры.

В одном случае труп нашли далеко от места преступления, во втором был устроен пожар в квартире жертвы. Об этом сообщают областные СУ СК РФ и управление МВД.

10 ноября из своей квартиры на улице Болонина в Вологде пропала 81-летняя женщина. При осмотре квартиры полицейские заподозрили, что женщина была убита. По уликам были установлены подозреваемые - 21-летние безработные.

Оба уже признались в том, что задушили старушку. Вскоре они указали место, где спрятали тело женщины - в 23-х километрах от города в поле около деревни Спас.

Выяснилось, что преступники причастны еще, как минимум, к одному убийству.

В Вологде 6 сентября на улице Дзержинского была убита 80-летняя женщина. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили в квартире пожар.

Из квартир пенсионерок преступники забирали деньги и драгоценности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/744005" frameborder="0"></iframe> В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU