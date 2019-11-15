В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры
Два молодых вологжанина убивали пенсионерок и грабили их квартиры.
В одном случае труп нашли далеко от места преступления, во втором был устроен пожар в квартире жертвы. Об этом сообщают областные СУ СК РФ и управление МВД.
10 ноября из своей квартиры на улице Болонина в Вологде пропала 81-летняя женщина. При осмотре квартиры полицейские заподозрили, что женщина была убита. По уликам были установлены подозреваемые - 21-летние безработные.
Оба уже признались в том, что задушили старушку. Вскоре они указали место, где спрятали тело женщины - в 23-х километрах от города в поле около деревни Спас.
Выяснилось, что преступники причастны еще, как минимум, к одному убийству.
В Вологде 6 сентября на улице Дзержинского была убита 80-летняя женщина. Чтобы скрыть следы преступления, убийцы устроили в квартире пожар.
Из квартир пенсионерок преступники забирали деньги и драгоценности.
В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU