В областную библиотеку можно попасть только с черного хода

15 Нояб. 10:32 2019-11-15T10:32:05+03:00

Но все отделы работают в прежнем режиме

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Областную библиотеку ремонтируют. В главном здании библиотеки, что по адресу улица Марии Ульяновой, 1 начались работы. Однако все отделы работают в обычном режиме.

Всвязи с этим вход в нее, не через центральный вход, а со двора.

Вестибюль и центральный лестничный марш также закрыты.

Для передвижения используется эвакуационная лестница. Пути прохода обозначены стрелками на стенах здания.

Места ограничения доступа в зоны обозначены контрастными лентами и преградами.

Администрация библиотеки просит соблюдать осторожность и не заходить в опасные зоны.

Попасть в отделы библиотеки можно:

- через абонемент. Далее: по эвакуационной лестнице - в отделы отраслевой литературы, в залы № 13 и № 12, конференц зал. - через зал периодики на 1-м этаже. Далее: по эвакуационной лестнице - в отдел электронных ресурсов, зал редких книг, информационно-библиографический и отдел краеведения. - в методический отдел и МБА можно будет пройти по левой лестнице. - в администрацию можно пройти по правой лестнице.

ИСТОЧНИК KP.RU