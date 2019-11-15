2019-11-15T10:23:48+03:00
Общество

В Череповце мать-алиментщица спряталась в углу квартиры от приставов

Женщина пыталась обмануть специалистов - она сначала спряталась, а при обнаружении представилась чужим именем
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце женщина попыталась провести судебных приставов - она задолжала деньги по алиментам на содержание детей. Сотрудники, прибыв по месту проживания, заметили, что мать нескольких детей спряталась в одной из комнат жилища. Когда должницу нашли, она стала отпираться - представилась другим человеком и даже попыталась это доказать.

Однако, за такое непокорство специалисты составили на женщину протокол по статье «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа». Теперь нерадивая мать кроме круглой суммы за алименты должна будет еще отработать 40 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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