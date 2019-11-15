Череповчанин обманул подростка-инвалида и отобрал у него пенсию
Знакомый 19-летнего парня уговорил его сделать дубликат дебетовой карточки, куда и приходила пенсия по инвалидности
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В Череповце молодой человек украл у 19-летнего инвалида его пенсию. 20-летний парень заранее продумал дерзкое преступление - он умудрился каким-то образом уговорить своего знакомого юношу сделать дубликат его карточки с пенсией. В итоге, эту копию он взял себе и в день поступления денег их снял и потратил на личные нужды.
Молодой человек пенсии у себя на карте не досчитался и обратился в полицию. Оперативники быстро вышли на злоумышленника, теперь ему грозит крупный штраф и до 6 лет лишения. Уголовное дело уже возбудили, сообщает областное УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU