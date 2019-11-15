2019-11-15T09:58:49+03:00
Спорт

Вологжане побегут по улицам в память о жертвах ДТП

"Бегущие огни" стартанут 15 ноября с 17:40 на Кремлевской площади
Евдокия САХАРОВА
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Вологжане решили посвятить легкоатлетический забег памяти погибших в ДТП. Организация "Движение О" в очередной раз проводит забег "Бегущие огни" - спортсмены и любители побегут по улицам города с фонариками. По техническим причинам пришлось перенести мероприятие с субботы на пятницу.

Все желающие могут поучаствовать в бесплатном флешмобе, необходимо лишь иметь при себе фонарик или включить его на телефоне во время пробежки. Вологжане побегут вокруг Вологодского кремля, в конце планируется выстроиться в форме сердца и сфотографироваться с высоты.

Сбор объявлен с 17:40 на Кремлевской площади, старт с 18:00. Городская Госавтоинспекция обеспечивает дорожную безопасность мероприятия.

Кроме того, в воскресенье, 17 ноября, ГИБДД г. Вологды организует митинг тоже посвященный жертвам аварий. Он пройдет на площади у храма Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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