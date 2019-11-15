Вологодские студенты приняли общегородское посвящение

15 Нояб. 09:48 2019-11-15T09:48:10+03:00

500 первокурсников промаршировали по городу с флагами, а потом приняли поздравления сцене «Русского дома»

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Студенты-первокурсники Вологды приняли второе общегородское посвящение. 500 учащихся из 19 учебных заведений прошли с флагами по областной столице. Далее их ждало поздравление на сцене «Русского дома». Мэр Вологды Сергей Воропанов поздравил ребят со стартом IV Городского фестиваля студентов и наградил победителей предыдущего.

Всего 15 проектов были отмечены лучшими: прошли такие номинации как «Лучший студенческий Event», «Прорыв года», «Спортивное Pro-движение ГФС», «Староста года», «Самый добрый актив», «Лучший студенческий медиацентр» и другие. Студенческий совет колледжа технологии и дизайна «Девчата» стал самым активным на фестивале. Лучшим общежитием в проекте-конкурсе «Активный в спорте - активный в жизни» назвали общежитие ВГМХА.

На праздничном концерте студенты демонстрировали творческие номера. Торжественная часть завершилась дискотекой с участием кавер-группы «Panna Cotta».

ИСТОЧНИК KP.RU