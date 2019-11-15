2019-11-15T09:37:01+03:00
Звезды

Вологодский студент-гармонист заполучил «Трофей мира»

Антон Труфанов стал победителем Международного конкурса «Трофей мира» в номинации «International Open Trophy».
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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Вологодский студент победил в престижном международном конкурсе исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Трофей мира». Учащийся Вологодского областного колледжа искусств Антон Труфанов выиграл соревнования в номинации «International Open Trophy» в португальском городе Лолес 3 по 9 ноября.

Этот конкурс проводился уже в 69 раз и наряду с конкурсом «Кубок мира» является одним из самых престижных конкурсов планеты. Более сотни исполнителей со всех концов мира конкурировали за "Трофей". Студент 3 курса, занимающийся у преподавателя Вячеслава Наумова, в этом профессиональном конкурсе участвовал в первый раз. Премию ему вручил вице-президент Всемирной конфедерации баянистов и аккордеонистов Фредерик Дэшамп из Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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