Вологодский студент-гармонист заполучил «Трофей мира»
Вологодский студент победил в престижном международном конкурсе исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Трофей мира». Учащийся Вологодского областного колледжа искусств Антон Труфанов выиграл соревнования в номинации «International Open Trophy» в португальском городе Лолес 3 по 9 ноября.
Этот конкурс проводился уже в 69 раз и наряду с конкурсом «Кубок мира» является одним из самых престижных конкурсов планеты. Более сотни исполнителей со всех концов мира конкурировали за "Трофей". Студент 3 курса, занимающийся у преподавателя Вячеслава Наумова, в этом профессиональном конкурсе участвовал в первый раз. Премию ему вручил вице-президент Всемирной конфедерации баянистов и аккордеонистов Фредерик Дэшамп из Франции.
ИСТОЧНИК KP.RU