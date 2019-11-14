Появилась новая информация о строительстве целлюлозного комбината под Череповцом

14 Нояб. 18:57 2019-11-14T18:57:51+03:00

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Телеграм-каналы сообщили об отказе от строительства целлюлозного завода под Череповцом. "Слишком велики политические риски проекта", сообщает портал Город Че.

Риски действительно велики, но официальных комментариев нет и быть не может - официально решения о строительстве производства не было. О подготовке к осуществлению проекта пишут лишь некоторые СМИ, активисты и экологи.

Поэтому активисты начали собирать подписи под обращением к правительству страны на сайте change.org. Его за два дня подписали 2,5 тысячи человек, их количество, по всей видимости, будет расти.

В обращении говорится, что это очень вредное производство. Целлюлоза на новом предприятии будет производится для европейских стран, где будет производиться собственно бумага, а затем мы будем уже покупать бумагу там.

Причем завод планируется построить в пять раз мощнее того, что хотели построить на Байкале.

Как известно, экологией озаботились не только череповчане, но и жители регионов, которые живут ниже по течению: вся питьевая вода берется через водозаборы, находящиеся в акватории реки.

ИСТОЧНИК KP.RU