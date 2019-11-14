Вологодский ансамбль "Гран-При" спел кубиинцам "Коменданте Че Гевара" по-испански

14 Нояб. 17:11 2019-11-14T17:36:04+03:00

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Один из самых популярных коллективов Вологодской областной филармонии имени Валерия Гаврилина – ансамбль "Гран-При" отправился в заграничную командировку на Кубу. Вологодские артисты принимают участие в официальных торжествах, посвященных 500-летию основания Гаваны и 55 -летию со дня основания Общества дружбы нашей страны с Островом свободы.

«Концерты ансамбля «Гран-При» с успехом прошли в Гаване.

Концерты прошли в Посольстве России и в концертном зале Дома дружбы, а также в городе Матансас.

Гастроли группы – большой подарок кубинцам. Многие из них учились в России.

Пресс-секретарь филармонии Юлия Махова назвала хиты, исполненные вологодскими артистами: «Малиновка», «Королева красоты», «Земля в иллюминаторе», «Птица счастья».

«Народ очень дружелюбный! Принимают очень хорошо!" - не стесняясь ставить восклицательные знаки пишет в соцсетях художественный руководитель вокального ансамбля «Гран-При» Ольга Сыч. - После концерта не отпускают, все хотят сфотографироваться! Песни знают, подпевают и даже выходят танцевать!».

Зрители с удовольствием подпевали волгжанам на хорошем русском языке. Взрыв аплодисментов раздался, когда на испанском языке была исполнена «Команданте Че Гевара».

Кстати, ранее по приглашению дипломатов на Кубе не раз бывал еще один филармонический коллектив - государственный ансамбль песни и танца «Русский Север».

Об этом сообщает сайт правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU