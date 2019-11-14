Банда школьников с пистолетом грабила детей

14 Нояб. 16:52 2019-11-14T16:52:47+03:00

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В Череповце на скамью подсудимых сядут школьники: их обвиняют в разбойных нападениях на несовершеннолетних. Городской следственный отдел СУ СКР по Вологодской облоасти завершил расследование уголовного дела в отношении двух местных подростков. 14-летним вменяют два эпизода по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 26 сентября двое учеников 7 и 8 классов дважды нападали на младших по возрасту. Требуя денег, подростки направляли на случайно встреченных детей игрушечный пружинно-поршневой пистолет, а также стреляли из него пластиковыми шариками.

У двоих школьников 11 и 12 лет денег с собой не оказалось, а у двух других, 12 и 13 лет, разбойники выгребли из карманов 120 рублей.

Юные преступники были быстро вычислены. Одного из них задержали и заключили под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Согласно закону, подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU