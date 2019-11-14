Четыре человека постадали в лобовом столкновении на трассе Сокол-Харовск-Вожега

14 Нояб. 16:21 2019-11-14T16:21:33+03:00

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Молодой водитель выехал на встречку и устроил столкновение. ДТП случилось 13 ноября в 9:20 на 66-м километре автодороги Сокол - Харовск - Вожега.

Как сообщает областное управление ГИБДД, "пятнадцатая" модель ВАЗ врезалась в "Ниву".

25-летний водитель автомобиля ВАЗ 21150 по невыясненным причинам выехал на встречку. Там двигался ВАЗ 21213, которым управлял 60-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя получили травмы. Пострадали и пассажиры - 54-летний мужчина из автомобиля ВАЗ — 2115 и 68-летняя женщина, ехавшая в Ниве.

ИСТОЧНИК KP.RU