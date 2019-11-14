2019-11-14T16:20:06+03:00
Происшествия

В одном из городов Вологодчины волки загрызли собаку на глазах хозяев

Они пытались отбить ее, вооружившись лопатами
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четыре волка загрызли домашнюю любимицу в Вытегре.

Дом находится на городской улице примерно в двух километрах от леса.

Вимдимо, голод заставил животных искать пропитание в жилом районе. Об этом сообщает портал «Город Во». Хозяйка погибшего животного Елена написала предупреждение в соцсетях:

«Люди, осторожней сегодня в 3:10 четыре волка бегали на нашей улице, загрызли мою собаку. Все произошло на наших глазах, увы отбить девочку не успели! Берегите своих любимцев, закрывайте!».

Серых хищников на улице увидела ее дочь, она разбудила родных. Волков явно интересовала собака, которая находилась на цепи. Семья вооружилась лопатами, люди выскочили из дома.

Волков они отогнали, но у собаки оказались смертельные раны.

«...Живем - от леса примерно два километра, но дома не последние( к лесу). Улицы освещены хорошо. Собака на цепи дворовая. Во дворе все перепахано как будто трактор пахал - бой хороший был», — делится женщина подробностями ночного поединка.

Три года назад лишились собаки, также сидевшей на цепи, соседи Елены. О случившемся вытегоры сообщили участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские просят помочь найти водителя, который сбил девушку в Череповце
Прокуратура обязала убрать две свалки под Череповцом
На месте ЧС в Белозерске бурильная машина ликвидаторов вышла из строя
Мужчина в гараже устроил криптоферму и не заплатил за свет почти миллион рублей
Бывший военкомат Вологды начали реконструировать
Мастера оштрафовали за падение работника с высоты 8 метров
В Соколе человек из иномарки обстрелял автомобиль ГИБДД
В Вологде 15-летний и 19-летний водители не смогли разъехаться на дороге
В Вологде молодые люди убивали пенсионерок и грабили их квартиры
В областную библиотеку можно попасть только с черного хода
В Череповце мать-алиментщица спряталась в углу квартиры от приставов
Череповчанин обманул подростка-инвалида и отобрал у него пенсию
Вологжане побегут по улицам в память о жертвах ДТП
Вологодские студенты приняли общегородское посвящение
Вологодский студент-гармонист заполучил «Трофей мира»
Появилась новая информация о строительстве целлюлозного комбината под Череповцом
Вологодский ансамбль "Гран-При" спел кубиинцам "Коменданте Че Гевара" по-испански
Банда школьников с пистолетом грабила детей
Четыре человека постадали в лобовом столкновении на трассе Сокол-Харовск-Вожега
В Вологде погиб 17-летний мальчик
В Череповце на Северной автодороге столкнулись лоб в лоб иномарки
Полиция Вологодчины презентовала Деду Морозу ёлку из погон
Череповецкий зумер украл в магазине алкоголь, кофе, шоколад и колбасу
На Вологодчине запустили свой портал службы занятости