В одном из городов Вологодчины волки загрызли собаку на глазах хозяев

14 Нояб. 15:17 2019-11-14T16:20:06+03:00

Они пытались отбить ее, вооружившись лопатами

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Четыре волка загрызли домашнюю любимицу в Вытегре.

Дом находится на городской улице примерно в двух километрах от леса.

Вимдимо, голод заставил животных искать пропитание в жилом районе. Об этом сообщает портал «Город Во». Хозяйка погибшего животного Елена написала предупреждение в соцсетях:

«Люди, осторожней сегодня в 3:10 четыре волка бегали на нашей улице, загрызли мою собаку. Все произошло на наших глазах, увы отбить девочку не успели! Берегите своих любимцев, закрывайте!».

Серых хищников на улице увидела ее дочь, она разбудила родных. Волков явно интересовала собака, которая находилась на цепи. Семья вооружилась лопатами, люди выскочили из дома.

Волков они отогнали, но у собаки оказались смертельные раны.

«...Живем - от леса примерно два километра, но дома не последние( к лесу). Улицы освещены хорошо. Собака на цепи дворовая. Во дворе все перепахано как будто трактор пахал - бой хороший был», — делится женщина подробностями ночного поединка.

Три года назад лишились собаки, также сидевшей на цепи, соседи Елены. О случившемся вытегоры сообщили участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU