В Череповце на Северной автодороге столкнулись лоб в лоб иномарки

14 Нояб. 14:11 2019-11-14T14:12:23+03:00

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На 14 километре Северной автодороги столкнулись две иномарки. ДТП произошло сегодня в 7:20 утра. Оба водителя пострадали, одна из машин оказалась в кювете. 27-летний водитель «Мерседеса» не смог справиться с управлением и вылетел на встречку, по которой двигался «Фольксваген Поло» под управлением 65-летнего череповчанина. Произошло лобовое столкновение.

Водителя Мерседеса пришлось госпитализировать, водителя Фольксвагена оставили на месте ДТП, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU