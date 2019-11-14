Полиция Вологодчины презентовала Деду Морозу ёлку из погон

14 Нояб. 12:16 2019-11-14T12:16:34+03:00

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Вологодские полицейские подарили Деду Морозу из Великого Устюга ёлку из погон. Таким образом глава УМВД России по Вологодской области и его коллеги решили отметить День рождение волшебника Русского Севера, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Теперь ёлка будет украшать одну из комнат Деда Мороза. Погоны расположены на деревце по возрастанию звания - от младшего сержанта полиции до генерал-майора, а сверху и вовсе эмблема УМВД России по Вологодской области. Неиспользуемые погоны сначала собрали по коллегам, а потом уже сами смастерили ёлку, объясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU