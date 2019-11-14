Череповецкий зумер украл в магазине алкоголь, кофе, шоколад и колбасу

14 Нояб. 12:04 2019-11-14T12:06:05+03:00

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19-летний череповчанин был задержан в одном из супермаркетов на улице Годовикова. Охранник магазина заметил, как молодой человек прячет в сумку продукты, а потом проходит мимо касс. Сотрудники магазина вызвали Росгвардию, которая и досмотрела подозреваемого. По словам "покупателя", в его сумке лежали личные вещи. Там обнаружили алкоголь, кофе, шоколад и колбаса с витрин заведения, всего на сумму 900 рублей.

Нарушитель признался, что ожидал, что камеры видеонаблюдения отключены и ему удастся проскочить незамеченным. На вора составили протакол об административном правонарушении за мелкое хищение.

ИСТОЧНИК KP.RU