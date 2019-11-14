На Вологодчине запустили свой портал службы занятости

14 Нояб. 11:54 2019-11-14T11:54:52+03:00

Новый портал обещает быть полезным и соискателям, и работодателям

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В Вологодской области открыли новый портал службы занятости населения области: можно разместить резюме и ознакомиться с вакансиями. Работодатели тоже могут воспользоваться услугами сервиса - платформа даже поможет представить требуемые отчеты органам занятости. Кроме того, на сайте пользователи получают государственные услуги в электронном виде, смотрят информацию о социальных выплатах.

Сайт расположен в сети Интернет по адресу: http://czn.gov35.ru/. Вместе с порталом работает мобильное приложение «Работа всем». Устаревшее приложение «Топ – 100 вакансий Вологодской области» 15 ноября выйдет из эксплуатации, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU