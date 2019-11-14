Вологжане вступают в "Лизу Алерт"
Незарегистрированное объединение "Лиза Алерт" набирает добровольцев на Вологодчине. В поисково-спасательный отряд пока вступили больше 80 жителей региона. Для участия необходимо заполнить анкету, обмен информацией и общение происходит на форуме, через смс-рассылку и в соцсетях. На данный момент организация объединяет более 50 регионов.
В планах отряда не только поиск людей, но и просветительская работа. Например, 1 декабря в Череповце планируется лекция по детской безопасности.
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" назван в честь 5-летней девочки, которая пропала вместе с тетей, их нашли уже мертвыми в Подмосковье. Объединение начало свою работу в октябре 2010 года. За прошлый год из 13 996 заявок волонтеры нашли живыми 11 027 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU