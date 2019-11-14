Вологжане вступают в "Лизу Алерт"

14 Нояб. 11:30 2019-11-14T11:30:53+03:00

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Незарегистрированное объединение "Лиза Алерт" набирает добровольцев на Вологодчине. В поисково-спасательный отряд пока вступили больше 80 жителей региона. Для участия необходимо заполнить анкету, обмен информацией и общение происходит на форуме, через смс-рассылку и в соцсетях. На данный момент организация объединяет более 50 регионов.

В планах отряда не только поиск людей, но и просветительская работа. Например, 1 декабря в Череповце планируется лекция по детской безопасности.

Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" назван в честь 5-летней девочки, которая пропала вместе с тетей, их нашли уже мертвыми в Подмосковье. Объединение начало свою работу в октябре 2010 года. За прошлый год из 13 996 заявок волонтеры нашли живыми 11 027 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU