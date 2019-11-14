2019-11-14T09:03:29+03:00
Происшествия

Супруги-мошенники похитили у вологодских дольщиков деньги за квартиры

Аферисты обвиняются в хищении более 116 миллионов рублей
Евдокия САХАРОВА
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Муж с женой обманули вологжан на 116 миллионов рублей. Они "подставили" множество дольщиков, которые вложились в строительство малоэтажек в деревне Алексино под Вологдой. Супруги были руководителями нескольких строительных фирм и с 2014 года по 2018 брали на себя обязательства по возведению жилья, которые выполнять они не собирались.

Суд уже арестовал имущество обвиняемых, всего 4 миллиона рублей. Расследование дела по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" завершено и передано в суд. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение.

Супругам грозит по 10 лет лишения и штраф до миллиона рублей, сообщает прокуратура Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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