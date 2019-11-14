На Вологодчине 25 призеров олимпиад и их педагоги получат денежный приз
Председатель Вологодского ЗСО заявил, что с 2020 года расширится список школьников. которые будут получать вознаграждение за всероссийские олимпиады
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На предстоящей сессии ЗСО планируется рассмотреть законопроект о поддержке призеров и победителей всероссийских олимпиад. Предполагается, что денежную выплату в 50 000 рублей смогут получить 25 призеров и 25 педагогов, подготовивших таких учеников.
Кроме того, специалисты представят второй законопроект - о бесплатной юридической помощи отцам-одиночкам с детьми до 3 лет. Юристы будут бесплатно консультировать и помогать в составлении необходимых документов для предоставления в необходимые инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU