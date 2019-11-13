Опубликованы 5 имен кандидатов в мэры Вологды
Стал известен окончательный список кандидатов на должность мэра в областной столице. Пятерке претендентов еще предстоит пройти конкурс на пост, который состоится 19 ноября. Каждый из них уже сдал необходимый пакет документов с программой по развитию города на
ближайшие пять лет.
Список кандидатов в порядке подачи документов: 1. Владислав Трофимов - член Городского Общественного совета города Череповца; 2. Сергей Клопов - директор ООО «СМУ-79»;
3. Сергей Воропанов - Мэр города Вологды; 4. Антон Гримов - депутат Законодательного Собрания Вологодской области, заместитель председателя постоянного
комитета по бюджету и налогам; 5. Вадим Дзязькин - генеральный директор ООО ЧОО «Грифон».
Конкурсная комиссия оценит соответствие зарегистрированных в качестве кандидатов участников конкурса квалификационным требованиям и заслушает с их программами развития. Выступления будут транслироваться онлайн на сайте Администрации города Вологды и еще нескольких ресурсах. В итоге, комиссия порекомендует минимум двоих претендентов, их уже рассмотрят на сессии депутаты Вологодской городской Думы и открытым голосованием выберут нового мэра, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU