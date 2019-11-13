2019-11-13T20:52:25+03:00
Общество

Медиапроект из Вологды заполучил международную премию

12 ноября в Москве состоялось торжественное награждение победителей Eventiada IPRA Golden World Awards
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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Вологжанам присудили 3 место за проект «На барабане сектор «Жизнь», который реализует Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», в номинации «Лучший проект в социальных и digital медиа». 12 ноября состоялось торжественное награждение лауреатов международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards в Москве. При поддержке городских властей вологодский проект стартовал год назад. Он работает в двух направлениях: медиашкола с занятиями по работе с текстом, монтажом, соцсетями, и съемки креативных видеосюжетов о жизни молодежи города. Бесплатную медиашколу уже прошли 200 человек, а общественных сюжетов снято около 100 штук с суммарным просмотром в 100 000.

Кроме того, другие участники «ГОР.СОМ 35» вошли в шорт-лист этой международной премии, но в номинации «Лучший event» - молодежный слет лидеров «Мы -вологжане! Мы активны! МЭРС». Молодежный центр реализует множество проектов, которые объединяют тысячи молодых вологжан, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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