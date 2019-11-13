В центре Тотьмы рысь наблюдала за горожанами с дерева
В минувшую среду жители Тотьмы наблюдали за рысью, и что более интересно, она следила за ними. Дикое животное сидело на ветках дерева прямо в центре города на улице Клочихина. Фотоснимки красавицы выложили в группе ВК «Тотемские вести».
Некоторые предполагают, что зверь пришел из леса на Ляпуньке (микрорайон города). Остальные же просто порадовались, что это не медведь, а раз рыси прилетели - значит настоящая зима в Тотьме началась. Комментаторы спросили, не съела ли кого, ведь наверное голодно, а горожане жирненькие. Другие сообщили и о лисе, недавно приходившей в город.
В конце-концов под фото заявили, что это просто крупный кот породы Мейн Кун!
ИСТОЧНИК KP.RU