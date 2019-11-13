2019-11-13T18:49:59+03:00
Происшествия

В Череповце полицейские разыскивают водителя, сбившего человека и скрывшегося

ДТП произошло в минувший вторник 12 ноября, у дома №20 по улице Бардина
Евдокия САХАРОВА
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Череповецкие полицейские просят помочь в выявлении водителя, который сбил на пешехода, переходящего дорогу на зеленый свет. Неизвестный на машине белого цвета решил не помогать пострадавшему и скрылся. Возможно, у очевидцев могли сохраниться записи с видерегистратора. ДТП случилось во вторник, 12 ноября, у дома № 20 на улице Бардина в городе металлургов. Машина злоумышленника ехала со стороны площади Строителей и сбила пешехода во время правого поворота на улицу Ленина в направлении улицы Гагарина.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев предоставить записи с видеорегистраторов машин, двигавшихся в этих направлениях накануне с 7 часов до 7 часов 30 минут. Звонить по телефонам: 59-80-40 (дежурная часть ГИБДД) и 57-12-90 (группа розыска ОР ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу).

ИСТОЧНИК KP.RU

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