2019-11-13T16:11:09+03:00
Происшествия

Вологжанин увез чужой гараж вместе с имуществом

Вора судили
Иван Чухнин
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В Шексне был украден гараж вместе с имуществом. Вора нашли и судили. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Сам факт воровства произошел в июне 2019 года.

Житель поселка подъехал, наняв эвакуатор «Nissan Diesel», к дому № 4 по улице Первомайской. Он попросил погрузить гараж и вывез его. Как оказалось, дом собственника гаража был в 200 метрах, так что кража вскрылась чуть позднее. Ущерб был оценен в 38,3 тысячи рублей.

Злоумышленника судили. Районный суд назначил похитителю гаража наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, подсудимому в течение трех месяцев запрещено водить транспортные средства. Также пришлось компенсировать ущерб за пропавшие из гаража вещи стоимостью 38300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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