2019-11-13T16:11:08+03:00
Происшествия

В Вологодской области горело отделение Почты России

Здание отапливалось печами
Иван Чухнин
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Почта осталась без крыши.Почта осталась без крыши.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В Вологодской области сгорело отделение "Почты России".

Здание отапливалось печами. ЧП случилось в Верховажском районе.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании деревянного здания с печным отоплением на улице Мира в селе Морозово поступило 12 ноября в 22:08.

Через три минуты пожарные были на месте происшествия.

Пожар локализировали уже через час. Однако огонь успел повредить чердак и крышу. Частично - стены одноэтажного деревянного здания.

Выяснилось. что здание принадлежит агрофирме ООО «Колос», в котором снимало помещение отделение Почты России.

По мнению специалистов, в трубе могла скопиться сажа, которая при высокой температуре воспламенилась.

УФПС Вологодской области сообщает, что в результате пожара в п. Морозово в Верховажском районе никто не пострадал.

В настоящее время совместно с администрацией района решается вопрос о выделении временного помещения для размещения почтового отделения.

По вопросам компенсации стоимости почтовых отправлений можно обращаться по телефону: (81733) 2-16-93

ИСТОЧНИК KP.RU

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