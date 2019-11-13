В Вологодской области горело отделение Почты России
В Вологодской области сгорело отделение "Почты России".
Здание отапливалось печами. ЧП случилось в Верховажском районе.
Как сообщили в областном управлении МЧС, сообщение о возгорании деревянного здания с печным отоплением на улице Мира в селе Морозово поступило 12 ноября в 22:08.
Через три минуты пожарные были на месте происшествия.
Пожар локализировали уже через час. Однако огонь успел повредить чердак и крышу. Частично - стены одноэтажного деревянного здания.
Выяснилось. что здание принадлежит агрофирме ООО «Колос», в котором снимало помещение отделение Почты России.
По мнению специалистов, в трубе могла скопиться сажа, которая при высокой температуре воспламенилась.
УФПС Вологодской области сообщает, что в результате пожара в п. Морозово в Верховажском районе никто не пострадал.
В настоящее время совместно с администрацией района решается вопрос о выделении временного помещения для размещения почтового отделения.
По вопросам компенсации стоимости почтовых отправлений можно обращаться по телефону: (81733) 2-16-93
ИСТОЧНИК KP.RU