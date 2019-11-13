Трамвай сломал череповецкой старушке шейку бедра
Пенсионерка госпитализирована
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ЧП случилось в районе "Северстали" 12 ноября.
Возле здания №38 по улице Мира женщина вышла из трамвая на остановке, при этом она остановилась недалеко от путей. Трамвай начал движение - вагоновожатая выполняла разворот и задела пенсионерку задней частью кузова.
Женщина упала. От удара огна получила закрытый перелом шейки бедра. Пенсионерка доставлена в МСЧ «Северсталь». Об этом сообщает отдел ГИБДД Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU