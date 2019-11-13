ДТП попало на видео: на зебре 17-летнюю вологжанку сбила легковушка

13 Нояб. 12:18 2019-11-13T13:45:20+03:00

В Вологде на "зебре" легковушка сбила 17-летнюю девушку.

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В Вологде девушку сбила легковушка прямо на "зебре". Момент ДТП попал на видеокамеру.

ЧП случилось 12 ноября на перекрестке улицы Мохова и проспекта Победы в 17:40.

Легковушка "Рено Логан" двигалась мимо дома № 99 по проспекту Победы со стороны центра.

За рулем находился 43-летний водитель. 17-летняя девушка после столкновения отлетела на несколько метров, однако самостоятельно встала и собрала вещи. Как видно на записи, она поговорила с водителем и ушла.

Как оказалось, девушка получила серьезные травмы, она была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU