ДТП попало на видео: на зебре 17-летнюю вологжанку сбила легковушка
В Вологде на "зебре" легковушка сбила 17-летнюю девушку.
В Вологде девушку сбила легковушка прямо на "зебре". Момент ДТП попал на видеокамеру.
ЧП случилось 12 ноября на перекрестке улицы Мохова и проспекта Победы в 17:40.
Легковушка "Рено Логан" двигалась мимо дома № 99 по проспекту Победы со стороны центра.
За рулем находился 43-летний водитель. 17-летняя девушка после столкновения отлетела на несколько метров, однако самостоятельно встала и собрала вещи. Как видно на записи, она поговорила с водителем и ушла.
Как оказалось, девушка получила серьезные травмы, она была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU