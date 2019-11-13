2019-11-13T11:23:03+03:00
Общество

Мать терявшейся малышки хотят лишить родительских прав

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мамашу потерявшегося в селе Красное ребенка намерены лишить родительских прав.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, многодетную мать привлекли к суду за оставление малолетней дочери в опасности.

Этот инцидент произошел 4 сентября. 29-летняя мать, оставив на улице в песочнице свою дочь вместе со старшей сестрой, отправилась в соседний дом с младенцем - якобы покормит ребенка. Но, вернувшись, малышки на месте не обнаружила.

Самостоятельные поиски не дали результатов. Полиция развернула масштабную поисковую операцию.

Но ребенка нашли лишь через два дня в километре от песочницы. С переохлаждением о обезвоживанием ребенок был помещен в больницу. Местные жители помогли семье обустроить быт - сделали ремонтв квартире и купили новую мебель и посуду.

Но следователями было возбуждено уголовное дело.

Ранее 29-летняя мать пятерых детей привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде мужчина получил в собственной квартире загадочные ожоги
В первые выходные декабря в Вологде снова пройдет VOICES
В Вологде появились 4 кандидата на пост мэра города
Фигурант дела о "саперной лопатке"подозревается в нападении на сторожа карьера
Череповчанин покалечил посетителя ночного клуба
В Череповце все ливневые стоки будут проходить через очистные сооружения
Водитель иномарки разъезжал по Вологде с правами, купленными в Интернете
28-летняя череповчанка прописала 22 иностранцев
На Северстали ремонтнику оторвало руку пневмопочтой
Банда харовских подростков ограбила дачные дома и школу
Череповчане за ночь угнали две легковушки и разбили одну иномарку
В Харовске горела Газель на улице Подлесной
Узбекский город обошел Вологду в Тотальном диктанте
В Вологде рушатся тяжелые ограждения моста рядом с ЖД вокзалом
Вологжанка заняла 1 миллион рублей у знакомых и исчезла
О возмещении ущерба от паводка сообщили вологодские чиновники
Череповецкого насильника осудили на пять лет
Вологодский предприниматель не платил зарплату сторожу
Жители Вологодской области будут получать посылки в среднем на два дня раньше
Сотни дачных участков оказались под водой в Вологде
Сообщить адреса где продают наркотики можно по телефону УМВД
Дед Мороз из Великого Устюга оказался самым популярным Дедом Морозом страны
ГИБДД Вологды составила ТОП самых опасных пешеходных переходов
Выставка вологодского кружева проходит в Тегеране
В Вологде загорелся мебельный цех
В Череповце вспыхнула "Северсталь" - сообщил гендиректор
Пенсионерка под Вологдой сбила насмерть пешехода в неадекватном состоянии