Мать терявшейся малышки хотят лишить родительских прав
Мамашу потерявшегося в селе Красное ребенка намерены лишить родительских прав.
Как сообщили в областном управлении следственного комитета, многодетную мать привлекли к суду за оставление малолетней дочери в опасности.
Этот инцидент произошел 4 сентября. 29-летняя мать, оставив на улице в песочнице свою дочь вместе со старшей сестрой, отправилась в соседний дом с младенцем - якобы покормит ребенка. Но, вернувшись, малышки на месте не обнаружила.
Самостоятельные поиски не дали результатов. Полиция развернула масштабную поисковую операцию.
Но ребенка нашли лишь через два дня в километре от песочницы. С переохлаждением о обезвоживанием ребенок был помещен в больницу. Местные жители помогли семье обустроить быт - сделали ремонтв квартире и купили новую мебель и посуду.
Но следователями было возбуждено уголовное дело.
Ранее 29-летняя мать пятерых детей привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU