Мать терявшейся малышки хотят лишить родительских прав

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-13T11:23:03+03:00

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Мамашу потерявшегося в селе Красное ребенка намерены лишить родительских прав.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, многодетную мать привлекли к суду за оставление малолетней дочери в опасности.

Этот инцидент произошел 4 сентября. 29-летняя мать, оставив на улице в песочнице свою дочь вместе со старшей сестрой, отправилась в соседний дом с младенцем - якобы покормит ребенка. Но, вернувшись, малышки на месте не обнаружила.

Самостоятельные поиски не дали результатов. Полиция развернула масштабную поисковую операцию.

Но ребенка нашли лишь через два дня в километре от песочницы. С переохлаждением о обезвоживанием ребенок был помещен в больницу. Местные жители помогли семье обустроить быт - сделали ремонтв квартире и купили новую мебель и посуду.

Но следователями было возбуждено уголовное дело.

Ранее 29-летняя мать пятерых детей привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Органы опеки и попечительства направили в суд ходатайство о лишении ее родительских прав. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU