2019-11-12T23:43:37+03:00
Происшествия

В Вологде мужчина получил в собственной квартире загадочные ожоги

ЧП произошло в квартире на улице Яшина, 9
Евдокия САХАРОВА
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Сегодня Следственный комитет по Вологодской области сообщил о загадочном инциденте в Вологде. 12 ноября утром в одну из квартир панельной пятиэтажки на улице Яшина, 9 выехали спасательные службы. Специалистам удалось госпитализировать вологжанина - у него появились ожоги на теле. Причина получение травм пока службами умалчивается.

Эксперты заявили, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Ждем дополнительной информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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