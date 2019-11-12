В Вологде мужчина получил в собственной квартире загадочные ожоги
ЧП произошло в квартире на улице Яшина, 9
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Сегодня Следственный комитет по Вологодской области сообщил о загадочном инциденте в Вологде. 12 ноября утром в одну из квартир панельной пятиэтажки на улице Яшина, 9 выехали спасательные службы. Специалистам удалось госпитализировать вологжанина - у него появились ожоги на теле. Причина получение травм пока службами умалчивается.
Эксперты заявили, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Ждем дополнительной информации.
ИСТОЧНИК KP.RU