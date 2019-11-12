2019-11-12T23:30:16+03:00
Звезды

В первые выходные декабря в Вологде снова пройдет VOICES

С 6 по 8 декабря в Вологде пройдет специальная программа Фестиваля молодого европейского кино
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде в начале декабря пройдет Фестиваль молодого европейского кино VOICES: специальная программа. На кинофестивале будут представлены 10 фильмов 2019 года отечественных и зарубежные режиссеров. Если возникнет желание увидеть настоящие душевные грустные и смешные произведение киноискусства, выделите себе время на 6-8 декабря.

Летом следующего года в областной столице пройдет уже полноценный кинофестиваль: VOICES решили проводить раз в два года.

На декабрьских показах VOICES ожидаются фильмы живого классика британского кино Кена Лоуч, мэтра отечественного кино Андрея Смирнова, молодого режиссера Александра Золотухина (ученика Александра Сокурова), выпускниц берлинской киношколы DFFB Симоны Костовой и француженки сенегальского происхождения Мати Диоп, получившей Гран-при жюри на Каннском кинофестивале.

Организаторы решили внести в список фильмов - трагические, о войне: о Первой мировой, революции 1917 года и о ГУЛАГе. Планируется показать немую классику и даже утерянный фильм Дзиги Вертова «Годовщина Революции».

Вологжан ждут встречи с создателями фильмов и кинокритиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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