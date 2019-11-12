В Вологде появились 4 кандидата на пост мэра города
В Вологде наконец появились кандидаты на должность мэра, пока четверо: Сергей Воропанов, Антон Гримов, Владислав Трофимов, Сергей Клопов.
Администрация Вологды скрывала имена кандидатов, объясняя тем, что это личные данные претендентов.
Первым стало известно о Владиславе Трофимове - череповчанине, члене общественного совета города металлургов. Действующий мэр города Сергей Воропанов сам заявил в соцсетях об успешной подаче документов в городскую администрацию. О заявке Антона Гримова - депутата Вологодского заксобрания от ЛДПР стало известно на сайте вологодского отделения партии. Сергей Клопов - председатель Комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии Общественной палаты Вологодской области написал о подаче документов на личной странице в соцсети. Он является учредителем и директором ООО "СМУ-79", которое в прошлом году некачественно выполнила капитальный ремонт дома №23 по Сухонской набережной в селе Шуйское.
Документы еще будут приниматься до 13 ноября в здании администрации города на Каменном мосту, 4, в будние дни с 8.00 до 17.00. Конкурс состоится 19 ноября. Победитель станет мэром города на 5 лет. На недавних выборах в Череповце на пост мэра были поданы 11 заявок, имена кандидатов не скрывали и вывешивали на официальном сайте мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU