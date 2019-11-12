2019-11-12T17:26:17+03:00
Общество

Фигурант дела о "саперной лопатке"подозревается в нападении на сторожа карьера

Сторожу пришлось делать трепанацию черепа
Иван Чухнин
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Фото: сайт Город Че.Фото: сайт Город Че.
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Сообщается о том, что Алексею вменяют нападение на сторожа абакановского карьера «Череповецкого карьерного управления».

Как сообщает портал Gorodche.ru со слов адвоката Александра Хмелева, Алексей Левашов задержан и сейчас находится под стражей в СИЗО.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Алексей Левашов помещен в СИЗО на 2 месяца по решению суда в пятницу, 8 ноября.

Речь идет о разборках в карьере. Якобы, Алексей пробил голову сторожу при нападении на Абакановский карьер. ЧП случилось 15 октября. Сторожу пришлось делать трепанацию черепа, сейчас он выписан из бльницы и наблюдается в поликлинике.

Напомним, за развитием ситуации с Алексеем Левашовым следили тысячи человек - он выбивал саперной лопаткой зарплату у директора КХМ-1 Игоря Лапика в феврале 2018 года. В феврале 2019 года был вынесен приговор - молодого человека, приехавшего на заработки из района области отправили на обязательные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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