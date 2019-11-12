Череповчанин покалечил посетителя ночного клуба

СЕГОДНЯ 17:07 2019-11-12T17:07:55+03:00

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В Череповце молодой мужчина посетитил ночной клуб, а теперь пойдет под суд. Его будут судить за драку с тяжелыми последствиями.

25-летнего череповчанина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает прокуратура города, 24 августа 2019 года пьяный обвиняемый затеял драку в ночном клубе и нанес другому пьяному посетителю удар кулаком в лицо. Пии этом потерпевший упал и сломал затылочную кость.

Уголовное дело, как сообщает городская прокуратура, направлено в суд. Драчуну грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU